Neue Einblicke

Die Bruchsaler Synagoge als virtuelles 3D-Modell

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben die Nazis in Bruchsal ganze Arbeit geleistet. Die prächtige Synagoge ist seither Geschichte. Doch einer lässt sie wieder aufleben. Zumindest virtuell. Jürgen Schoner arbeitet seit über zehn Jahren in seiner Freizeit an einer dreidimensionalen Rekonstruktion des einstigen Prachtbaus