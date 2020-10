Die Depression hat viele Gesichter: Betroffene berichten von ihrer inneren Leere

Am Ende waren es 18 Stunden pro Tag. 18 Stunden am Computer, 18 Stunden Online-Spiele. „Pausen gab es nur noch zum Essen. Vier bis fünf Stunden Schlaf haben mir gereicht.“ Christian L. ist ganz ruhig, als er seine Geschichte erzählt. Der 25-Jährige versucht zu beschreiben, was die Krankheit Depression mit ihm gemacht hat.

Anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit an diesem Samstag gibt er Einblicke in sein Seelenleben. Weil er sich wünscht, dass die Mitmenschen besser Bescheid wüssten. Über Depression, Spielsucht, Angststörungen, kurzum über psychische Krankheiten.