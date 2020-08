Die Geschichte der KABS: Mit 200 Stichen fing es an

„Zum Schluss waren es über 200 Stiche”, erinnert sich Fritz Dürrschnabel an die Bürgermeister-Feier nach seinem Wahlsieg 1973. Ehefrau Marliese nimmt leichtsinnigerweise im Sommerkleid an der Veranstaltung teil - und sieht hinterher aus wie ein „Streuselkuchen”. „Ich geh’ nur mit Dir nach Philippsburg, wenn Du was gegen die Schnakenplage tust”, so die Forderung der jungen Ehefrau des neuen Bürgermeisters von Philippsburg.

Doch weder weiß man in den 70er Jahren, woher die vielen Schnaken kommen, noch wie sie sich vermehren oder wie man sie effektiv bekämpfen kann. Drei Jahre dauert es, bis am 11. März 1976 in Philippsburg die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage - kurz Kabs - gegründet wird. Bis dann flächendeckend das Eisgranulat Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) gegen Stech- und Kriebelmückenlarven verteilt werden kann, vergehen weitere Jahre.

„Heutige Generationen können sich das gar nicht mehr vorstellen”, erzählt Hans Coenen, damals Ortschaftsrat in Rheinsheim und später Gemeinderat in Philippsburg. Mit Gardinen eingepackt, um überhaupt arbeiten zu können, sei man noch in den 60er-Jahren in die Zuckerrüben gefahren, so der frühere Landwirt. Die Biergärten sind ab 18 Uhr leer. Im Freien kann man nicht mehr sitzen. An Freizeitaktivitäten wie Joggen oder Fußball ist kaum zu denken: Während des Spiels bewegt sich eine dunkle Wolke synchron mit den Fußballern.