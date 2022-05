Schon seit mehr als zwei Jahren stehen sie in den Startlöchern. Am Sonntag, 29. Mai, endlich rollen die Oldtimer nach Bruchsal. Gottfried Müller, Vorsitzender der Dixi-Interessengemeinschaft, sagt froh: „Die Ihles kommen zurück. Und diesmal wirklich.“ Auch wenn er kurzfristig die touristische Route für seine 47 Fahrzeuge, darunter 20 der Marke Ihle aus Bruchsal, ändern musste wegen des am selben Tag angesetzten Kraichgau-Triathlons.

Und durch den Kraichgau soll es für seine 100 Leute aus ganz Europa schon gehen. Eigentlich hatte der Bad Mergentheimer Schrauber sein Ihle-Treffen vor zwei Jahren schon auf dem Plan. Doch Corona wurde zum Bremsklotz. Nun wird das Jubiläumstreffen aus Anlass „90 Jahre Gebrüder Ihle“ eben nachgeholt.

Die Bruchsaler Firma hat zwischen 1933 und 1939 sportliche Fahrzeuge gebaut, die durch ihre Form so besonders sind – sportlich, geschickt aerodynamisch gebaut und technisch eindrucksvoll. Die Brüder und Kraftfahrzeugmeister Rudolf und Fritz Ihle hatten sich 1930 mit ihren Sonderkarosserien selbstständig gemacht. Später hatten Ihles die Autoscooter für Jahrmärkte hergestellt.

Organisator hat sogar ein Buch über die kleinen Sportwagen aus Bruchsal geschrieben

Gottfried Müller, ehemaliger Chefarzt, ist ein begeisterter Fan von Oldtimer-Modellen, eben besonders von Ihle-Autos. Die haben es ihm so angetan, dass er sogar das Buch „Ihle, die kleinen Sportwagen aus Bruchsal“ herausgebracht hat. „Zum ersten Mal seit 1930 kommen sie jetzt an ihren Geburtsort Bruchsal zurück. Das ist grandios“, sagt Müller und wirbt für das erste internationalen „Ihle“-Treffen am Sonntag, 29. Mai, auf dem Marktplatz in Bruchsal.

Öffentlich vorgestellt werden dort die Fahrzeuge von 11 bis 14 Uhr. Es gibt eine Publikumswahl für das schönste, interessanteste Auto. „Jeder, der sich beteiligt“, erklärt Müller, „bekommt ein nettes Geschenk, Kinder wie Erwachsene. Den Preis wird die Bruchsaler Oberbürgermeisterin überreichen.

Die weitgereisten Teilnehmer aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich stehen drei Stunden auf dem Marktplatz und starten dann wieder zurück durch den Kraichgau nach Sinsheim ins Technikmuseum. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zu dieser einmaligen Gelegenheit, sich mit der Vorkriegszeit von Bruchsal zu beschäftigen.“