Bruchsalerin macht sich für Sterbehilfe stark

Die letzte Freiheit: MS-kranke Wibke Stein will sterben dürfen

Früher hat Wibke Stein Heavy Metal gehört. Heute erträgt sie manchmal selbst die Töne der zarten Harmonie-Harfe nicht mehr. Schuld ist die Multiple Sklerose. Die Schmerzen sind oft so unerträglich, dass die Bruchsalerin irgendwann Sterbehilfe in Anspruch nehmen will. Doch so einfach ist das nicht.