„Mutter aller Pandemien“

Die vergessene Seuche: Als die Spanische Grippe in Baden wütete

Sie war eine Pandemie, die der Erste Weltkrieg mit sich brachte. Und an der in Baden 8.400 Menschen starben. Dennoch ist die Spanische Grippe meist vergessen. Aber sie hatte ein Nachwirken in späteren Jahren in Hambrücken.