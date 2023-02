Diebe stehlen Auto in der Nacht in Bruchsal-Untergrombach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe in Bruchsal-Untergrombach ein Auto gestohlen. Die Polizei weiß derzeit weder die Tat verübte, noch wie das Auto entwendet wurde.

Einen Pkw stahlen unbekannte Diebe zwischen Mittwoch 23 Uhr und Donnerstag 8.30 in Bruchsal-Untergrombach. Die Polizei teilte mit, dass der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Mittwochabend auf einem Stellplatz in der Straße „Im Jüden“ abgestellt hatte. In der folgenden Nacht schlugen die Diebe zu und entwendeten das Auto auf bislang. Die Polizei schätzt den Diebstahlsschaden auf etwa 21.000 Euro.