Diese Befreiung aus dem Bruchsaler Gefängnis bekommt viel Applaus

Amalie Struve befreit ihren Mann Gustav aus den dicken Mauern. Das kommt in Bruchsal gut an. Pulverdampf liegt über der Stadt.

Diese Gefangenbefreiung aus dem Bruchsaler Gefängnis bekommt viel Applaus. Richtig viel: Das Bruchsaler Atrium hat sich gut gefüllt. Sie alle bekommen hier, an einem lauschigen Frühsommer-Abend, eine kleine, leichte Geschichtsstunde.

Direkt unter dem Bergfried, Bruchsals ältestem erhaltenem Gebäude, werden Szenen gezeigt, die durchaus aktuelle Brisanz haben. Es geht genau hier, vor 175 Jahren, um nichts anderes, als um die Verteidigung der Demokratie. Stichwort Badische Revolution.

Erstmals stehen drei Ensembles gemeinsam auf der Bühne

Und ein bisschen revolutionär für die Bruchsaler Theaterszene ist es schon, dass die Profis von Badischer Landesbühne und die beiden Amateurtheater Koralle und Exil erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen. Bernhard Wendel hat ihnen ein kleines Stück geschrieben, das André Becker inszeniert hat.

Im Mittelpunkt: die Befreiung Gustav Struves aus dem Bruchsaler Frauenzuchthaus. Das war hier, am sogenannten Alten Schloss, untergebracht. Und jedenfalls nicht so sicher bewacht, wie die heutige JVA Bruchsal, wenige Hundert Meter weiter. Wobei.... (aber das ist eine andere Geschichte). Der Bau dieser mächtigen Trutzburg steht damals kurz vor der Vollendung.

Gustav Struve sitzt als politischer Gefangener in Bruchsal ein

Die Revolution steuert 1849 gerade auf ihren Höhepunkt zu. Das Volk in Aufruhr. In deutschen Landen wird gerungen, ob die Bürger nicht doch etwas von der Macht der Feudalen abbekommen könnten. Die Demokratie geistert zur Biedermeierzeit durch die Köpfe. Auftritt: Amalie Struve (gespielt von Luisa Zirpel). Sie kommt von Rastatt nach Bruchsal. Dorthin wurde ihr Mann, führender Kopf der Badischen Revolution und politischer Gefangener, zwangsverlegt. Mai 1849. Gustav Struve (Johannes Durst) wird jetzt gebraucht. So nah an der Vollendung einer Republik war man noch nie.

Amalie fährt nach Bruchsal und überzeugt dortige Revoluzzer, die Befreiung zu wagen. Und sie gelingt, ganz unspektakulär, die Wachen laufen über. Die Idee der Demokratie hat sich doch im Badischen längst in vielen Köpfen festgesetzt.

Preußische Armee zerschlägt die revolutionäre Idee – erst mal

Machen wir es aber kurz: Es hilft am Ende trotzdem nichts. Die preußische Armee macht die Träume von der Demokratie erst mal und für lange Zeit zunichte. Daran ändern im heutigen Bruchsal auch die beeindruckenden Böllerschüsse der Forster Schützen nicht. Sie sorgen an diesem Abend aber für reichlich Pulverdampf über dem Atrium. So manch einer meint, er könne die Revolution regelrecht schmecken.

Thomas Adam jedenfalls, der Mann für die Kultur im Rathaus, zeigt sich beeindruckt. Nicht nur von der durchschlagenden Wirkung der historischen Waffen, sondern auch davon, dass sich spontan an die 150 Menschen für diese revolutionären Umtriebe interessieren. Es soll aber nur bei dieser einen Vorführung bleiben. Am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr lädt das Axensprung Theater Hamburg zum Stück „Freiheit! 1848“ ins Bruchsaler Exil Theater.