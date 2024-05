Diese Feste gibt es zum Vatertag in Bruchsal und der Region zu erleben

Grillpartys, gemütliche Kaffeerunden und traditionelle Feste sind rund um den Vatertag an Christi Himmelfahrt geplant. Zahlreiche Vereine beteiligen sich am 9. Mai mit einem bunten Programm, Kulinarischem und Musik.

In Bruchsal und der Region ist nach Angaben der Veranstalter einiges geboten.

Bruchsal

Der Obst- und Gartenbauverein Obergrombach veranstaltet sein Vatertagsfest ab 11.30 Uhr in der Campingstraße in Obergrombach. Angeboten werden Schwenksteaks, Wurstgerichte und Vegetarisches. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen, kündigt der Verein an.

Die Historische Bürgerwehr Heydolfesheim lädt zu ihrem traditionellen Marktbrunnenfest auf den historischen Marktplatz in Heidelsheim ein. Beginn ist um 11 Uhr. Vor der mittelalterlichen Stadtkulisse bei uriger Gemütlichkeit bietet die Historische Bürgerwehr Speisen und Getränke. „Alles durchreisende Volk zu Pferde, auf dem Wagen oder zu Fuß“, ist an Christi Himmelfahrt eingeladen, das Marktbrunnenfest zu besuchen, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Kraichtal

Der Männergesangverein Landshausen veranstaltet ein Vatertagsfest auf dem Festplatz bei der Sporthalle und kündigt ein „fröhliches Beisammensein in familiärer Atmosphäre“ an. Zum ersten Mal wird das Fest auf dem Festplatz hinter der Sporthalle in Landshausen stattfinden. Das Fest verspricht nicht nur ein reichhaltiges Essensangebot, sondern auch eine Kuchenauswahl. „Mit unserem Motto Kumst du a wieder? möchten wir nicht nur unsere Stammgäste herzlich willkommen heißen, sondern auch neue Besucher einladen, mit uns einige schöne Stunden in Landshausen zu verbringen“, wirbt der Männergesangverein.

Karlsdorf-Neuthard

Die Jugendabteilung des Schützenvereins Karlsdorf lädt ein zum 32. Waldfest. Beginn ist um 10 Uhr beim Schützenhaus im Kammerforst an der alten B35. Der Schützenverein verspricht in seiner Ankündigung kühle Getränke und Grillspezialitäten mit anschließendem Kaffee und Kuchen. Von 10 bis 20 Uhr richtet der Kleingärtnerverein Karlsdorf in seiner Vereinsanlage Am Baumgarten ein Vatertagsfest aus.

Kronau

Sein traditionelles Waldfest veranstaltet der Sportschützenverein 1926 Kronau am Himmelfahrtstag am Schützenhaus. Neben den Ortsmeisterschaften und einem Schießen für jedermann ist erneut ein Jugend- und Schülerschießen (U16) angesetzt. Für jede Altersklasse gibt es Medaillen zu gewinnen, kündigt der Verein an. Rund um das Schützenhaus bieten die Schützen ihren Gästen Speisen wie Kesselfleisch, Steaks und Würstchen vom Grill, Kaffee, Kuchen und Getränke aus der Region. Bei schlechtem Wetter steht eine bestuhlte und beheizte Halle zur Verfügung, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Ubstadt-Weiher

In Ubstadt-Weiher finden ebenfalls die traditionellen Vatertagsfeste statt. Die Vereine sorgen neben der Bewirtung der hungrigen und durstigen Radfahrer und Wanderer auch für die musikalische Begleitung. In Stettfeld veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr beim Grillplatz Eisengrubenwald ihren Vatertagstreff und im Zeuterner Himmelreich feiert der Musikverein sein Musikfest. In Weiher treffen sich die Hako-Freunde auf ihrem Vereinsgelände zum Oldtimertreff mit Oldtimern, Schleppern und Landmaschinen. Nicht zuletzt feiern auch die „Eselhopfer“ des Elferrats Ubstadt wieder am Vereinsgelände Zum Kleebühl. Alle Veranstaltungen sind öffentlich, die Vereine freuten sich über Besuch aus der Bevölkerung, wie die Gemeindeverwaltung Ubstadt-Weiher in einer Pressemitteilung erklärte.

Der Musikverein Zeutern kündigt zu seinem Musikfest im Himmelreich Verköstigung bei Ausblick auf die Rheinebene und den Kraichgau an – ob beim Mittagessen, am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen oder zur Vesper am Abend. Die Musikvereine aus Ubstadt, Weiher, Stettfeld und Oberöwisheim werden für die Besucherinnen und Besucher aufspielen.

Waghäusel

Die „Drehschaib“ is eine Wegkreuzung im Wald zwischen Wiesental und Kirrlach und war früher ein beliebter Treffpunkt für die Jugendlichen der beiden damals noch selbstständigen Gemeinden. Seit Jahren ist die Waldhütte in unmittelbarer Nähe zur Drehscheibe immer am Vatertag eine gern besuchte Anlaufstelle für Radfahrer und Fußgänger. Auch am diesjährigen Feiertag Christi Himmelfahrt wird die Tischtennisabteilung des FV 1912 Wiesental dort ab 10 Uhr wieder alle Vatertags-Ausflügler bewirten, das schreibt Kurt Klumpp. Zu erreichen ist die Waldhütte über eine Allee zwischen dem Schützenhaus in Wiesental und der Vereinsanlage des Turnvereins Kirrlach.