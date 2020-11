Einigkeit im Gemeinderat

Diese gefährlichen Bruchsaler Kreuzungen sollen für Fahrradfahrer und Fußgänger sicherer werden

Wenn in der Mitte des Fußgängerüberwegs die Ampel schon wieder auf Rot stellt, gerät man in Stress. Auch wenn ein Lkw regelmäßig den Bordstein streift, um überhaupt um die Kurve zu kommen. So reagiert die Stadt Bruchsal nun auf einige gefährliche Knotenpunkte in der Innenstadt.