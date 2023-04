Am 1. Mai laden auch in der Region rund um Bruchsal viele Vereine zu Maifesten ein. Wir haben sie hier in der Übersicht.

Die Auswahl an Maifesten wird am 1. Mai in der Region rund um Bruchsal wieder groß sein, da fällt die Entscheidung schwer. Ein Überblick über viele Mai-Veranstaltungen.

Gemeinnütziger Verein La Pampa Landshausen e.V. lädt zum Tanz in den Mai und Festbetrieb ein.

Los geht’s am 30 April um 16 Uhr in Kraichtal Landshausen. Dort wird in der Ortsmitte ein traditioneller Maibaum gestellt, danach geht es weiter ins Festzelt hinter der Sporthalle. Dort spielen die Eschbachtaler und Christian Engel zum Tanz in den Mai auf. Barbetrieb, Pilsstand und leckeres Essen bringen den Abend kulinarisch auf den Punkt. Am 1. Mai erwartet die Festbesucher wie immer ein besonderes Schmankerl: Leckerer „Ochs am Spieß“.

Blechinger Live im Egan’s Pub Bruchsal

Energiegeladene, druckvolle Bläsersätze, groovende Basslinien, mehrstimmiger Gesang - dafür stehen BLECHINGER aus dem Raum Karlsruhe-Bruchsal, die es verstehen, mit Klassikern der Soul-, Funk- und Rockmusik für beste Unterhaltung zu sorgen. Die tanzbaren Chart-Hits zum Mitsingen und die ansteckende Interaktion der drei LeadsängerInnen mit dem Publikum sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

Termin Sonntag 30.04.23 im Egan’s Bruchsal Beginn 21:00 Uhr

Tanz in den Mai beim Frohsinn Kirrlach

Wer Lust auf fetzige Musik, leckere Cocktails und Gruppenkaraoke hat, sollte sich den 30.04.2023 im Kalender markieren. An diesem Tag veranstaltet der GV Frohsinn Kirrlach einen „Tanz in den Mai“ in seinem Vereinsheim in der Jurastraße 5 in Kirrlach. Organisiert wird die Veranstaltung vom Popchor des Vereins: den „Polyphonics“.

Als besonderes Highlight besteht die Möglichkeit, in größeren oder kleineren Gruppen beim Karaoke sein musikalisches Talent unter Beweis zu stellen.

Für das leibliche Wohl gibt es leckere Currywurst, kleine Snacks sowie kühle Getränke. Auch eine Bar mit einer feinen Auswahl an leckeren Cocktails darf natürlich nicht fehlen. Als weiteres Highlight dürfen sich die Gäste auf eine Likörbar mit einer tollen Auswahl freuen. Die Party beginnt um 20.00 Uhr. Eintritt: 8 Euro.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei den Kirrlacher Filialen der Volksbank und der Sparkasse, beim Kaufhaus Eberenz in Kirrlach sowie beim Atelier Hairart & Design (Schanzenstr. 56, Wiesental).

1. Maifest des Gesangverein Unteröwisheim in der „Kerschdekipper Halle“

Beginn 1. Mai 10 Uhr in der Kerschdekipper Halle Unteröwisheim. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. In der Cafeteria erwarten die Gäste leckere Kuchen und Torten.

Mit der traditionellen Maibaumstellung am 30. April beginnt das Wiesentaler Maifest

Um 17:00 am 30. April beginnt in Waghäusel das Maibaumfest. Gegen 17.30 Uhr wird der Maibaum in der Ortsmitte eintreffen und unter den Augen der Besucher aufgebaut. Unter der Federführung des Handwerk- und Gewerbevereins Wiesental sind eine Reihe von Wiesentaler Vereinen und Firmen an dieser Aufgabe mit beteiligt.

Für die handwerkliche Vorbereitung und den richtigen Halt des Baumes, sorgt Zimmereibetrieb Holger Scholl aus Wiesental. Die schwere Last übernimmt ein alter Fuchsbagger unter den Händen von Stefan Materna von der Interessengemeinschaft historischer Baumaschinen in Wiesental. Den fachgerechten Transport vom Lagerplatz in die Ortsmitte gewährleistet die Firma Arbeitsbühnen Hoffmann.

Zuvor jedoch wird der Baum geschmückt. Im Jubiläumsjahr des Handwerk- und Gewerbeverein soll der Baum natürlich besonders schön aussehen. Wie jedes Jahr wird nach vollendeter Arbeit ein Bierfass angestochen, als Überleitung zum gemütlichen Teil, den der Musikverein Wiesental übernimmt.

Für die musikalische Untermalung sorgen die befreundeten Musikvereine Kirrlach und Oberhausen, damit die Mitwirkenden des Wiesentaler Musikvereins ihre Hände für die Bewirtung des Festzeltes frei haben.

Maifest des TTC Tiefenbach

Am 1. Mai veranstaltet der TTC Tiefenbach ab 10:00 Uhr bei der Kreuzberghalle wieder das traditionelle Maifest. Neben den beliebten halben Hähnchen wird auch allerlei Gegrilltes, gebackener Camembert sowie Kaffee und selbstgebackener Kuchen im Angebot sein.

Maibaumaufstellungen in Zeutern, Stettfeld und Weiher

Der Mai kommt mit großen Schritten näher und somit stehen auch wieder die traditionellen Maibaumaufstellungen wieder an. Den Anfang machen die Grundschulkinder zusammen mit den Ortsvereinen in Zeutern auf dem Oberdorfplatz am Dienstag, 25. April ab 18 Uhr. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr an der Mühle Lutz, von hier verläuft der Umzug zum Oberdorfplatz. Musikalisch umrahmt wird das Programm vom Musikverein Zeutern. Für das leibliche Wohl sorgt die Grundschule.

Am Freitag, 28. April findet um 18 Uhr in Stettfeld auf dem Marcellusplatz die dortige Aufstellung des Maibaums durch die Freiwillige Feuerwehr statt. Am Programm beteiligt sind die Grundschule Stettfeld, der Musikverein und der Gesangverein „Frohsinn“. Die Bewirtung übernimmt die KJG.

Am Samstag, 29. April beginnt um 16 Uhr vom Sportgelände des FC Weiher der Marsch zum Kirchplatz. Hier wird dann der Maibaum aufgestellt. Am Programm beteiligt sind die Grundschule Weiher, der Fanfarenzug, der Reit- und Fahrverein und die Jugendabteilung des FC Weiher. Die Bewirtung übernimmt die Kegelabteilung des FC Weiher. Die Bevölkerung ist zu allen Maibaumaufstellungen herzlich eingeladen.

Jusos Bruchsal laden zum traditionellen Frühlingsempfang am Tag der Arbeit ein

Die Jusos Bruchsal laden herzlich zum traditionellen Frühlingsempfang am 1. Mai auf dem Otto-Oppenheimer-Platz in Bruchsal ein. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr und verspricht ein abwechslungsreiches Programm für alle Besucherinnen und Besucher. Die Gäste erwartet eine gemütliche Atmosphäre mit Gegrilltem, Getränken, Kaffee und Kuchen. Besonders spannend wird es am Glücksrad, an dem man die Chance hat, kleine Preise zu gewinnen.

Ein Highlight des Frühlingsempfangs wird das Grußwort von Cornelia Petzold-Schick, der Oberbürgermeisterin der Stadt Bruchsal, sein. Sie wird den Tag der Arbeit mit inspirierenden Worten eröffnen und auf die Bedeutung dieses besonderen Tages eingehen. Ein weiterer Höhepunkt wird die Mairede von einem Gewerkschaftsvertreter der IG Metall Bruchsal sein. Die Gewerkschaft setzt sich für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein und wird auf der Veranstaltung über aktuelle Themen und Herausforderungen sprechen.

Auch Volker Geisel, der Kreisvorsitzende der SPD-Karlsruhe-Land, wird als Gast auf der Veranstaltung erwartet und ein Grußwort an die Gäste richten. „Der Tag der Arbeit ist ein wichtiger Anlass, um die Errungenschaften der Arbeiterbewegung zu feiern und auf aktuelle Herausforderungen hinzuweisen“, sagt Assad Hussain, Vorsitzender der Jusos Bruchsal. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit allen Gästen einen fröhlichen und informativen Tag zu verbringen und uns über die Themen auszutauschen, die uns als junge Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten am Herzen liegen.“

Am 1. Mai mit dem Odenwaldklub Bruchsal auf Wandertour

Von Hauenstein wird auf aussichtsreichen Wegen über den Nedingfelsen, Schusterpfad und Rimbachsteig nach Wilgartswiesen gewandert. Mittags gibt es ein Picknick im Freien, wo jeder von seinem Vesper etwas für alle beisteuern soll.

Informationen Streckenlänge: 21,5 km 550 hm im Anstieg, Gehzeit rund sechs Stunden. Trittfestigkeit ist Voraussetzung. Gästegebühr: 3 Euro plus Kosten für Fahrkarte. Wer bereits ein Deutschlandticket besitzt bitte bei der Anmeldung angeben. Treffpunkt: Bruchsal Bahnhof um 8.20 Uhr. Anmeldung und Infos unter Tel. 0152 0534 3549. Weiter Infos unter „www.owk-bruchsal.de“

1. Mai-Feste in Ubstadt-Weiher

In Ubstadt-Weiher finden zum 1. Mai wieder die traditionellen Waldfeste statt. In Ubstadt wird die Freiwillige Feuerwehr am Waldrand Sperbel ab 11 Uhr alle Wanderfreunde in ihrem Festzelt bewirten.

In Weiher richtet die Freiwillige Feuerwehr zusammen mit dem Fanfarenzug das Waldfest bei der Spitzweidenhütte an der Kronauer Allee aus. Um 9.00 Uhr wird das Fest mit einer Alarmfahrt der Feuerwehr durch Weiher mit anschließender Waldbrandübung eröffnet.

Die Freiwillige Feuerwehr Zeutern wird ab 10.00 Uhr im Gewann Himmelreich, das einen herrlichen Ausblick auf die Umgebung bietet, für das leibliche Wohl der Festbesucher sorgen. Durch die großflächige Überdachung des Festplatzes findet das Waldfest bei jeder Witterung statt. Die Bevölkerung ist zu allen Feierlichkeiten herzlich eingeladen.

Maifeste Sängerbund Münzesheim

Am Sonntag ist zunächst der Tanz in den Mai mit Charlies Blowjob und 6-Pack. Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist am Festplatz beim Feuerwehrhaus Münzesheim. Am 1. Mai ebenfalls am Feuerwehrhaus Münzesheim beginnt am 1. Mai um 10 Uhr das Maifest mit Spießbraten vom Smoker.

Traditionelles Maifest des Musikvereins Bad Langenbrücken e.V. am Goldknöpfle

Am Vorabend, Sonntag, dem 30. April, fällt um 15 Uhr der Startschuss mit Kaffee und Kuchen. Der Festbetrieb beginnt ab 17 Uhr.

Für Unterhaltung sorgt die Bläsercombo des MV Langenbrücken, der Musikverein aus Rauenberg sowie die Band „The Projects“.

Das Jugendteam organisiert für die Walpurgisnacht gegen 21 Uhr wieder eine Nachtwanderung.

Am 1. Mai spielt der Musikverein Kirrlach ab 11:30 Uhr, ab 14 Uhr die Jugend des Musikvereins Langenbrücken.

Für Speisen und Getränke wird gesorgt. Neben Gegrilltem und Pommes, gibt es wieder Waffeln sowie Kaffee und Kuchen. Der Weg ist ab der Ortsmitte Langenbrücken ausgeschildert.

„1. Maihocketse“ der Accordeon-Freunde Kraichgau

Am 1. Mai findet wieder die traditionelle „Maihocketse“ beim alten Sportplatz in Kraichtal-Gochsheim statt. Neben leckeren Steaks vom Schwenkgrill hält unsere Küche noch weitere Leckereien wie Grillwurst/Heiße Wurst, Pommes und Maultauschen mit Kartoffelsalat bereit.

Nicht fehlen darf natürlich ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet! Musikalisch unterhalten die Besucher an diesem Tag die Akkordeonfreunde aus Oberhausen sowie die vereinseigenen Spielgruppen: die Evergreen-Musikanten, unsere neu gegründeten „EverYoungs“ und das 1. Orchester der Accordeon-Freunde Kraichgau.

HCN-Maifest in Karlsdorf-Neuthard

Am 1. Mai wird der Harmonika-Club 1935 e.V. Karlsdorf-Neuthard wieder traditionell den Maibeginn feiern. Maibock, Schnitzel, Kaffee und Kuchen, Livemusik von „Happy Sound“ (ab 14 Uhr), gute Feierlaune – das und mehr bietet das HCN-Maifest. Das Haus der Harmonika (Pfinzstraße 59, OT Neuthard) wird ab 10.30 Uhr witterungsunabhängig als Treffpunkt für Ausflüglerinnen, Ausflügler und alle Gäste dienen, da dort sowohl unter freiem Himmel als auch in den Innenräumen gefeiert werden kann.

Die Katzbachbuwa Odna tanzen in den Mai

Am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr, finden auf dem Festplatz bei der Mehrzweckhalle in Odenheim die Festlichkeiten der Katzbachbuwa Odna zum Tanz in den Mai statt. Unterhaltung gibt es mit dem Maibaumstellen um 15 Uhr, Livemusik und Barbetrieb. Am 1. Mai gehen die Feierlichkeiten mit musikalischer Unterstützung weiter. Beginn mit Frühschoppen um 11 Uhr.