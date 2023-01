Drei Promille: Mann verursacht Unfall bei Bruchsal

Ein alkoholisierter Mann hat am Samstagmittag einen Unfall auf der Bundesstraße 3 bei Bruchsal verursacht. Daraufhin flüchtete er. Da die Polizei ihn erst an einem anderen Ort feststellen konnte, sucht sie nun nach der genauen Unfallstelle, wie diese mitteilte.

Gegen 14.35 Uhr meldete ein Zeuge einen grau-braunen VW Golf mit auffallender Fahrweise. Dieser fuhr in Fahrtrichtung Norden. Auf der Strecke von der Bundesstraße 35a über die Kreisstraße 3575 in Richtung Kronau und der Kreisstraße 3523 in Richtung Ubstadt geriet der Fahrer offenbar mehrfach in den Gegenverkehr. Im Bereich Ubstadt wendete der 41-Jährige und fuhr über die Kreisstraße 3523 zurück. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte das Fahrzeug schließlich zwischen Ubstadt und Weiher, stoppen.

Das gestoppte Auto wies frisch entstandene Unfallspuren am rechten Außenspiegel auf. Die genaue Unfallstelle konnte bislang jedoch noch nicht ermittelt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von drei Promille. Der Mann zeigte sich der Polizei gegenüber sehr unkooperativ. Weil er die Fahrzeugschlüssel nicht aushändigen wollte, musste sein Auto abgeschleppt werden.