Verzögerungen bei Bruchsal

Drohnenabsturz bremst Regionalbahn aus

Der Lokführer einer Regionalbahn musste am Mittwochabend auf dem Weg von Bruchsal nach Heidelsheim eine Schnellbremsung einleiten, nachdem er eine Person in der Nähe zum Gleis wahrgenommen hatte. Laut Polizei verließ er nach der Bremsung den mit knapp 130 Reisenden besetzten Zug, um sich zu vergewissern, dass die Person in Gleisnähe unverletzt war. Diese schien etwas zu suchen.