First Ladies: Einblicke in das Leben von Bürgermeister-Ehefrauen in Hambrücken, Waghäusel und Kraichtal

Entscheidet sich jemand dazu Bürgermeister zu werden, betrifft dies zumeist auch Ehepartner - in der überwiegenden Mehrzahl sind dies Ehefrauen.

Martina Wagner ist seit knapp einem Jahr Bürgermeistergattin in Hambrücken. Uschi Heiler hält ihrem Mann seit fast 22 Jahren den Rücken frei. Und für Amelie Borho ist alles noch nicht so richtig greifbar. Ihr Mann steht zum Zeitpunkt des Gesprächs noch in den Startlöchern, um neuer Bürgermeister von Kraichtal zu werden.

„Am Anfang war ich nicht ganz so begeistert“, erzählt Martina Wagner. Ihre Sorge war, dass sie ihren Mann dann kaum noch sieht. „Wir haben natürlich viele Gespräche geführt und es gab ja auch Vorteile. Marc arbeitet jetzt im Ort und muss nicht mehr fahren. Die Zeit haben wir nun für gemeinsame Mittagessen. Das hatten wir vorher nicht“.

Letztlich habe sich der Familienrat dafür entschieden. Tochter Helene fand es cool. „Tja und dann kam Corona. Schon der Wahlkampf war ganz anders und auch jetzt kenne ich die Arbeitssituation nur unter Corona-Bedingungen“. Viele der Abendtermine finden nicht statt, vielleicht mal die ein oder andere Videokonferenz. „Die Arbeit ist nicht weniger geworden, aber anders“, sagt Wagner.