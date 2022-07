Ehrenzeichen für Bruchsaler Malteser-Beauftragten Michael Raab

Seit 35 Jahren hat Michael Raab sich den Maltesern verschrieben und engagiert sich in Bruchsal im Bevölkerungsschutz. Jetzt bekam er eine besondere Auszeichnung für sein ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungsschutz.

Für seinen Einsatz, auch während der Flutkatastrophe im Ahrtal, hat der Bruchsaler Michael Raab am Mittwoch eine besondere Auszeichnung erhalten.

Der ehrenamtliche Stadtbeauftragte der Malteser bekam von Innenminister Thomas Strobl (CDU) das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen verliehen.

Egal ob Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg oder Naturkatastrophen wie an der Ahr – „auf die Helferinnen und Helfer des Bevölkerungsschutzes ist Verlass – ohne Wenn und Aber – sie sind da, wenn wir sie brauchen“, sagte Strobl bei der Verleihung in Schwetzingen. Raab engagiert sich in allen Bereichen.

Bruchsaler war zweimal als Helfer im Ahrtal

Als Fluthelfer war er zweimal im Ahrtal und übernahm mit seinen Kollegen die medizinische Versorgung im Schichtbetrieb. In der Pandemie organisierte Raab Bürgertests, koordinierte Mobile Impfteams und vermittelte Impfpatenschaften.

Auch als Helfer für Ukraine-Flüchtlinge ist er mit seinem Team gefragt. Der 50-Jährige ist seit 35 Jahren bei den Maltesern und seit 2015 Stadtbeauftragter in seiner Heimatstadt Bruchsal.

Vorgeschlagen für die Auszeichnung wurde er von der Diözesangeschäftsstelle in Freiburg. Leiterin Sabine Würth lobt Raabs kontinuierliches Engagement: „Er hat diesen Preis einfach verdient.“ Wichtig sei auch seine Vermittlerfunktion zur Stadtverwaltung. Die Malteser sind aktuell im ehemaligen Feuerwehrhaus untergebracht. Nach dieser Übergangslösung hoffen sie auf eine eigene Dienststelle in der Stadt.