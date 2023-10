Neues Lokal

17-Jähriger eröffnet Pizza Hut in Bruchsal: Am Samstag geht es los

Die amerikanische Fastfood-Kette Pizza Hut hält Einzug in Bruchsal. Die Lage des neuen Lokals dürfte so manche Bruchsaler Schüler freuen. Doch was kostet hier eine Pizza?