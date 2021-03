Sie gilt als eine der Hauptverkehrsachsen in Bruchsal: Die Büchenauer Brücke. Sie verbindet Bahnhof und Innenstadt mit dem SEW-Viertel und der Südstadt und führt Autofahrer aus Bretten über die B35 auf die Autobahn.

Ziemlich in die Jahre gekommen ist das Bauwerk, das in den Jahren 1955/56 als eine der ersten modernen Schrägseilbrücken gebaut wurde. Zwischen Mai diesen Jahres und März 2022 soll sie saniert werden. Bei der Stadt Bruchsal rechnet man mit Verkehrsbehinderungen. Das Ordnungsamt arbeitet an einem Umleitungsplan.

Erste Schrägseilbrücke in Deutschland