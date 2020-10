Einbrecher hebelt Fenster eines Firmengebäudes auf

Ein Unbekannter ist am Samstag in ein Firmengebäude in Bruchsal eingebrochen. Laut Polizeiaussagen wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Am Samstagabend hat es einen Einbruch in ein Firmengebäude in der Stegwiesenstraße in Bruchsal gegeben. Eine bisher unbekannte Person hebelte mittels eines Werkzeugs ein Fenster des Gebäudes auf und stieg in den dahinterliegenden Büroraum ein.

Die Alarmanlage hat sich sofort ausgelöst. Eine Mitarbeiterin war daraufhin kurze Zeit später vor Ort. Diesem Umstand ist es wohl zu verdanken, dass nach bisherigen Feststellungen nichts entwendet wurde.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Bruchsal hat die Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittlungen dauern an.