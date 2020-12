Schlafzimmer durchwühlt bei Beutesuche

Einbrecher in Bruchsal klettert über Balkongeländer im ersten Stock

Ein Unbekannter ist am Samstag in eine Wohnung in der Karl-Berberich-Straße in Bruchsal eingebrochen. Über den Balkon im ersten Stockwerk gelangte der Täter in die Wohnung. Dort durchwühlte er das Schlafzimmer und stahl eine Halskette und ein Armband.