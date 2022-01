Eingeklemmter Mann aus Walze in Bruchsaler Firma befreit

Mit dem Rettungshubschrauber musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden, der sich in einer Bruchsaler Firma die Hand in einer Druckmaschine eingeklemmt hatte.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Freitagmorgen ein Mann ins Krankenhaus geflogen, der sich in einem Bruchsaler Betrieb die Hand in der Walze einer Druckmaschine eingeklemmt hatte. Wie die Feuerwehr Bruchsal berichtet, ereignete sich der Arbeitsunfall in der Vichystraße im Gewerbegebiet West. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht bekannt.

Als Rettungsdienst und Feuerwehr eintrafen, hatten Mitarbeiter der Firma an der Walze bereits die Hydraulik und Federn gelöst, so dass die eingeklemmte Person befreit werden konnte. Die Feuerwehr übernahm Betreuung und Erstversorgung.

Nachdem der Rettungsdienst ebenfalls aktiv war, wurde der Arbeiter mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Notfallseelsorger standen für Mitarbeiter und Augenzeugen zur Verfügung. Um den Unfallhergang kümmert sich die Kriminalpolizei.