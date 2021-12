Bruchsaler Feuerwehr rettet Senior aus verrauchter Wohnung

Ein gehbehinderte Senior, in dessen Wohnung der Rauchmelder piepst: Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend zu einem Einsatz in der Franz-Sigel-Straße aus.

Einsatz am Dienstagabend

Leicht verletzt hat sich ein älterer Mann am frühen Dienstagabend, nachdem es in seiner Wohnung in der Bruchsaler Franz-Sigel-Straße zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Auch weil es die Vermutung gab, dass eine „Person in Gefahr“ ist, rückte die Bruchsaler Feuerwehr mit einem Löschzug um 17.36 Uhr aus.

Nachbarn des älteren Mannes hatten den Rauchmelder gehört. Der Bewohner hatte aber die Tür nicht geöffnet. Daraufhin haben sie die Feuerwehr verständigt. Die war schon nach wenigen Minuten am Einsatzort. Der liegt nicht weit vom Bruchsaler Feuerwehrhaus entfernt.

Bereits im Hausflur des Mehrfamilienhauses war der Rauchgeruch wahrnehmbar. Erst nach lautem Klopfen der Feuerwehr öffnete der Bewohner selbst die Wohnung. Diese war leicht verraucht.

Zigarettenstummel als Ursache?

Womöglich hatten Zigarettenstummel in einer Tüte gekokelt, so der Verdacht, nachdem man in der Wohnung auch mit einer Wärmebildkamera nach der Ursache gesucht hatte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war aber kein offenes Feuer zu finden, so informiert Einsatzleiter Bernd Molitor. Die Wohnung und auch das Treppenhaus wurden gelüftet. Der Rettungsdienst nahm den gehbehinderten Mann vorsorglich mit.