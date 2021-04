Am 3. Juli wird die Verordnung in Kraft treten, nach der die Herstellung von Produkten aus Einwegplastik EU-weit verboten ist.

Laut einer Information der Bundesregierung betrifft es vor allem Verpackungen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen: Besteck, Teller, Trinkhalme und Rührstäbchen aus Kunststoff sowie Becher und Behälter aus Styropor.

„Grundsätzlich ist das ja eine gute Sache“, so die persönliche Meinung von Christian Hochhaus. Er ist nicht nur ehrenamtlicher Vorsitzender der Bruchsaler Kreisstelle des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), sondern auch Küchenmeister und Geschäftsführer vom Brauhaus Wallhall in Bruchsal.

Gastronomen sind auf Kreativität angewiesen

Während er im eigenen Haus kein Take-away-Essen anbietet, sieht er, dass seine Gastronomiekollegen im Hinblick auf umweltfreundliche Verpackungsalternativen „auf die eigene Kreativität angewiesen sind“. Aber er sieht auch, dass hier noch viele Fragen, gerade im Hinblick auf die Hygiene offen sind.

Wichtig sei, dass jeder Betrieb sich seine, den Gegebenheiten angepasste Lösung sucht, auch um sich mit dem Mehrweggeschirr keine Verunreinigung in die Küche zu holen, sagt Alexander Erck. Und das in der Corona-Situation, in der „die Gastronomie eh schon gebeutelt ist und für viele das Take-away-Geschäft überlebenswichtig ist“, so der Chef des gleichnamigen Hotel-Restaurants in Bad Schönborn und zweiter Vorsitzender des Bruchsaler Dehoga weiter.

Auch beim Gast steht das Nachhaltigkeitsdenken immer mehr im Vordergrund. Alexander Erck, Gastronom in Bad Schönborn

Er hat sich für das „rollierendes Mehrwegsystem“ mit Edelstahlbehältern „Tiffin Loop“ entschieden, weil er „komplett plastikfrei“ sein wollte. Trotz des Pfandbetrags von 15 Euro für einen Behälter komme die Lösung bei seinen Kunden sehr gut an. Das Geschirr kann in allen teilnehmenden Partnerrestaurants zurückgegeben werden. Suppen und Salate aus der Erck-Küche werden in Weckgläsern ebenfalls gegen einen Pfandbetrag ausgegeben. „Wir sind sehr happy, dass es so gut läuft, denn auch beim Gast steht das Nachhaltigkeitsdenken immer mehr im Vordergrund“, so Alexander Erck.

Verbot von Einweg-Plastik: Mehrwegsystem statt Müllberge

Weil sie die „Müllberge“ extrem gestört habe, hat Cornelia Sluk vom Zeuterner Restaurant Weinschlauch aktuell ein neues Behältersortiment implementiert. Wer bei ihr von der derzeitigen To-Go-Karte bestellt, kann sein Essen in Mehrweg-Schalen mit Deckel aus dem System „Vytal“ abholen. Das funktioniert über eine App oder eine Kundenkarte pfandfrei. Erst wer sein Geschirr innerhalb von zwei Wochen nicht zurückgegeben hat, zahlt 10 Euro, wobei die App an die Rückgabe erinnert.

Die Schalen können kontaktlos in einer Box im Hof des Restaurants oder auch bei Partnerlokalen abgegeben werden und wandern direkt in die Gastronomiespülmaschine. Für Cornelia Sluk ist dieses Mehrwegangebot eine Serviceleistung „trotz unsicherer Zukunftsaussichten“. Sowohl bei Erck als auch im Weinschlauch hat der Kunde noch die Wahl zwischen Mehrweg- oder kompostierbaren Einwegbehältern, für das die Gastronomen einen höheren Preis als für herkömmliches Plastikgeschirr zahlen müssen und das nach Gebrauch in den Abfall wandert.

Schon seit vier Jahren beschäftigt sich Patrick Crocoll vom Café Phoenix in Bruchsal mit umweltfreundlichen Alternativen für den „Kaffee to go“ oder das Außer-Haus-Mittagessen. Holzbesteck, Papierstrohhalme und Becher aus kompostierbarem Material gehören bereits zur Ausstattung. Nun setzt Crocoll auch auf „Recup“, ein deutschlandweites Pfandsystem für den To-Go-Becher. Dafür kauft der Kunde seinen Deckel und „leiht“ sich quasi den Becher fürs Heißgetränk gegen eine Pfandgebühr von einem Euro.

Man muss eben das Beste aus der Situation machen. Patrick Crocoll, Bruchsaler Gastronom

In Kürze sollen auch „Rebowls“ nach demselben Prinzip dazukommen. „Wir sind selbst ein bisschen überrascht, wie gut die Resonanz auf die Recup-Lösung bei unseren Kunden ist“, sagt Patrick Crocoll. „Man muss eben das Beste aus der Situation machen“ ist seine Devise, die die momentane Einstellung vieler Gastronomen widerspiegelt.