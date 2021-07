Einzelbewerber Jonas Fritsch will für Bruchsal in den Bundestag

Der 23-jährige Hockenheimer will ohne Parteiunterstützung für Bruchsal-Schwetzingen in den Bundestag. Dass das Wahlrecht ihm nicht entgegenkommt, macht Jonas Fritsch nichts aus. Er versucht es trotzdem.

Er will das fast Unmögliche schaffen: Der 23-jährige Jonas Fritsch will Abgeordneter im nächsten Bundestag werden, und zwar ohne Unterstützung einer Partei. Dafür hat der Hockenheimer jetzt 200 Unterstützer-Unterschriften eingereicht. Er tritt am 26. September als Kandidat im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen an.

„Ich finde, die Interessen von uns Jungen werden von der Politik bisher fast gar nicht vertreten“, nennt er den Grund für seine Motivation. Im aktuellen Bundestag saßen zu Beginn nur 13 Abgeordnete unter 30 Jahren. „Unsere Probleme werden nicht angepackt“, findet der Student und sagt: „Ich zieh’ das jetzt durch.“

Dabei sei Klimaschutz eines der drängendsten Themen. „Ich finde Fridays for future megacool. Aber ich sehe da nicht meine Rolle, im Demonstrieren und streikend auf die Straße gehen.“ Er sieht seine Aufgabe eher in der Politik: „Ich war immer engagiert.“