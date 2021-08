Diese ungewöhnlichen Eistrends gibt es in Bruchsal

Na, der Sommer hat es in sich. Trotzdem kommen viele Menschen in die Eisdielen nach Bruchsal. Das liegt auch an den besonderen und ungewöhnlichen Eistrends, die dort ausgetüftelt werden.

Zugegeben: Der Sommer hat seine Launen. Zum Glück muss das Thermometer aber gar nicht in schwindelnde Höhe klettern, damit die Menschen den Weg zu den Eisdielen finden, denn die kalte Leckerei schmeckt schließlich auch dann, wenn der Himmel wolkenverhangen ist.

Und doch hat das Wetter Einfluss auf Eisliebhaber, wie Luana Salvador und Ruggero Vizzotto, Inhaber des „Gran Caffè“ in Bruchsal, wissen: „Die Faustregel lautet: Je heißer, desto erfrischender und fruchtiger“, erklärt das Ehepaar.

„Wenn die Temperaturen Richtung 30 Grad klettern, dann ist zum Beispiel Zitronen-Basilikum unser absoluter Spitzenreiter. Wenn es weniger schweißtreibend ist, liegen Sorten mit Keksen, Nüssen oder Crunch im Trend.“

Und was ist der absolute Trend? Luana Salvador sagt: „An ‚Das Biest‘ kommt keiner ran“, und schmunzelt. Die vor einigen Jahren anlässlich des Disneys-Films „Die Schöne und das Biest“ geschaffene Eiskreation ist ein Zartbitter-Schokoladen-Eis mit Himbeersauce.

Am wichtigsten sei es, den Kunden in Sachen Neuschöpfungen an die Hand zu nehmen: „Man muss den Leuten erklären, welche Zutaten in einem Eis verarbeitet wurden“, findet Luana Salvador.

Alle Zutaten stehen auf Schildern

„Einfach nur einen coolen Namen erfinden und erwarten, dass die Leute das Eis auf gut Glück probieren – das funktioniert nicht. Darum schreiben wir alle Zutaten immer direkt auf die Schilder.“

„Paw Patrol“ ist fraglos ein cooler Name, wenngleich man ihn zunächst nicht mit Eiscreme in Verbindung bringt. Außer bei Domenico d’Allessandro vom gleichnamigen Eiscafé in Heidelsheim, wo diese Sorte in der laufenden Saison ein echter Verkaufsschlager ist: „Eigentlich ist unsere Schöpfung aus blauem Keks-Eis mit Smarties ein echtes Kindereis, aber überraschender Weise verlangen auch viele Erwachsene danach“, erklärt d‘Allessandro.

Es muss cremig, schokoladig und knusprig sein. Domenico d’Allessandro, Eiscafé-Besitzer

„Wichtig ist es, dass mit natürlichen Zutaten gearbeitet wird, denn dieser Faktor spielt für viele Kunden eine große Rolle. Entsprechend wird unser Paw-Patrol-Eis nicht mit künstlichem Farbstoff gefärbt, sondern mit Algen.“ Abseits des Hypes um den Film „Paw Patrol“ beobachtet d‘Allessandro auch in dieser Saison einen seit Jahren spürbaren Trend: „Es muss cremig, schokoladig und knusprig sein.“

Dem kann sich Andreas Jendrusch vom „Bella Italia“ in Bruchsal nur anschließen: „Schokolade ist aktuell der absolute Favorit der Eisliebhaber – und zwar in allen Variationen“, sagt er, der ebenfalls weiß, dass man Neuschöpfungen erklären muss, um die Kundschaft zum Ausprobieren zu verleiten.

„Wir haben in dieser Saison „Skyr“ im Angebot: Dieses isländische Milchprodukt, das an Joghurt erinnert, kennen viele aus dem Supermarkt, aber eben nicht als Eis. Dabei ist es wirklich lecker und wer es probiert, wird begeistert sein.“