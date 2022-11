Klare Antwort: Die Energiepreise galoppieren davon. Die Beschaffungspreise für Gas und Strom seien in den vergangenen zwölf Monaten um deutlich über 500 Prozent gestiegen, melden die Stadtwerke. Die städtische Tochter betreibt das Hallen- und Freibad Sasch samt Sauna sowie die Bäder in Heidelsheim und Obergrombach. Schon immer und wie fast überall sind Bäder „Drauflege-Geschäfte“. Der Aufsichtsrat, dessen Vorsitz die OB hat, will das Defizit für alle Bäder nicht über drei Millionen Euro steigen lassen. Daher seien die Erhöhungen für die Kundschaft unumgänglich gewesen, erklärt Petzold-Schick.