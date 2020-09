Ernährungsberaterin im Interview: Wann ist es Zeit, mit der Beikost zu starten?

Motorisch sind Kinder in der Lage ab dem 9. oder 10. Monat eingeschränkt am Tisch mitzuessen. „Das variiert von Kind zu Kind”, sagt Cordula Pfaff. Je früher ein Kind stückiges Essen bekäme, umso eher lerne es stückige Varianten zu bewältigen. Die Expertin rät deshalb zur Kombination von Brei und weichem, stückigen Gemüse sowie Obst, um das Essen zu erlernen. Die Vorbildfunktion der Eltern sei enorm wichtig, erklärt Margret Bauer, freiberufliche Hebamme in Kraichtal. Dazu gehöre, die Mahlzeiten am Tisch einzunehmen und aktiv, gemütlich und langsam zu essen – ohne Störfaktoren wie das Handy oder der Fernseher. Mit Kindern habe man die Chance, seine Esskultur zu überdenken. „Wenn es gut riecht, und sie mit den Augen alles mitverfolgen, können es Kinder schließlich kaum erwarten, auch mitessen zu dürfen”, sagt die Hebamme.