Eröffnung der Kombilösung – ein Risiko für den Einzelhandel in Bruchsal?

Natürlich gehe ich davon aus, dass zunächst viele wieder nach Karlsruhe gelockt werden. Ich sehe das aber eher als Stärkung unserer gesamten Region, davon können wir alle profitieren. Man kann es auch so sehen: Wenn Karlsruhe eine attraktive Innenstadt hat, dann gehen die Leute weniger nach Mannheim oder nach Stuttgart, wenn sie mal in einer Großstadt shoppen möchten. Ich sehe uns da weniger in der Konkurrenz. Das Einkaufen in einer Großstadt ist immer noch ein anderes Erlebnis.