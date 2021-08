Die Geschehnisse in Ubstadt-Weiher beschäftigen Anwohner und Politik: In einem Wohngebiet hat ein 29-Jähriger seinen Bruder erschossen und zielte anschließend auf sich selbst. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Nun werden die Hintergründe des Konflikts ermittelt.

Regennass und menschenleer ist die Straße, die in die Geschichte von Ubstadt-Weiher als Ort eines tödlichen Familienstreits eingeht. Weder Blumen noch Kerzen erinnern dort 24 Stunden nach der Tat an den 28 Jahre alten Mann, der am Samstag erschossen wurde.

Er wohnte im gleichen Haus wie der ein Jahr ältere Bruder, der laut Polizei für die Tat verantwortlich gemacht wird. Ob die zwei Männer – beide Sportschützen – schon länger im Streit miteinander lebten oder ob ein plötzlicher Streit derart explodierte, dass es für sie keinen Ausweg mehr zu geben schien, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Nur wenig dazu sagen kann bislang der mutmaßliche Täter. Der 29-Jährige schwebt am Sonntag noch selbst „in akuter Lebensgefahr“, wie die Polizei mitteilt. Sie geht weiter davon aus, dass der Mann am Samstag nicht nur den Bruder tötete, sondern auch sich selbst das Leben nehmen wollte. Am Tatort wurden Waffen, Munition und Projektile sichergestellt, heißt es weiter.