„Es herrschen viele Vorurteile“: Wie eine Bruchsalerin als Veganerin lebt

Tierwohl. Ich bin pescetarisch erzogen worden, meine Eltern sind beide Vegetarier. Dadurch hatte ich schon immer das Wissen, dass der Fleischkonsum nicht so gut ist. Als ich verschiedene Dokumentationen gesehen habe – „What the Health“ und „Cowspiracy“, über „Dominion“ brauchen wir erst gar nicht zu sprechen – wurde mir klar, dass Milchkonsum auch nicht so gut ist. Ich sehe viel Handlungsbedarf in der Erziehung. Kinder haben die Intuition, keine Tiere töten zu wollen, wenn sie erfahren, woher ihr Essen kommt. Die meisten Kinder wollen, dann von sich aus keine Tiere mehr essen. Man muss die Kinder aufklären, aber auch die Eltern. Es herrschen noch immer viele Vorurteile bezüglich Veganismus in der Schwangerschaft oder Stillzeit. Ich selber hätte keine Bedenken, mein Kind vegan zu ernähren. Draußen dürfte es essen, was es will, aber zuhause käme nur Veganes auf den Tisch. Wir müssen bewusster mit dem Fleischkonsum umgehen und uns Gedanken über die Umweltwirkungen machen. Wir Menschen haben in der Hand, wie sich die Welt entwickelt. Diesen Aspekt darf man nicht außer Acht lassen.