Ihren 50. Geburtstag feiert die Gemeindepsychiatrie Bruchsal am kommenden Freitag, 13. Oktober, in der „Fabrik“ Bruchsal, Kinzigstraße 5. Der Abend startet um 19 Uhr mit dem Kabarettisten und Musiker Arnim Töpel. Ab 20.30 Uhr ist Partystimmung mit der Uptown Band aus der Bruchsaler Obervorstadt angesagt. Eintrittskarten gibt es unter anderem an der Abendkasse. Der Erlös wird direkt in der Einzelfallhilfe von Klienten eingesetzt.