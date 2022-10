Wie aus einem Trümmerfeld in Bruchsal ein Treffpunkt wurde

Wenn an diesem Sonntag mitten in Bruchsal Jazzmusik, Kunsthandwerk und Kulinarik zwischen Bahnhof und Siemenskreisel zusammenkommen, dann wird man ihn in jedem Fall antreffen: Andreas Gehard – schließlich hat er noch nie einen Herbstmarkt am Europaplatz verpasst.

Gehard wird dann durch die Reihen der Aussteller laufen und seinem Ziel wieder ein Stück weit näher gekommen sein: „Ich wünsche mir, dass Bruchsal Spaß macht“, sagt er. Und daran hat er einen Anteil, denn: Ohne den 64-jährigen Gehard wäre die Stadt um einen Treffpunkt ärmer.

Zu der Fläche zwischen Merkur-Centrum und Cineplex-Kino pflegt der gebürtige Bruchsaler seit seiner Jugend eine enge Verbindung – auch dann schon, als an den Europaplatz noch nicht zu denken war: „1979 habe ich hier im Bankgebäude als Bankkaufmann gelernt“, sagt Gehard und sitzt wieder dort, wo er als Jugendlicher seine Ausbildung begonnen hat.

Ich würde alles wieder so machen. Andreas Gehard, Investor

In die einstige Volksbank-Filiale, nach einem Umbau lange Heimat der Kult-Kneipe „Cubanita“, ist inzwischen mediterraner Flair und griechische Küche eingezogen. „Ich würde alles wieder so machen“, sagt er heute. Die Geschichte des Europaplatzes erzählt so manches: Die Lebensgeschichte vom späteren Investor Gehard und ein gutes Stück der Bruchsaler Historie.

Am Nachmittag des 1. März 1945 zerstörten amerikanische Bomben die historische Innenstadt nahezu vollständig, was nicht durch Explosionen beschädigt wurde, brannte aus.

Auch die Peter-Strasser-Anlage, ein nach einem im Ersten Weltkrieg gefallenen Fregattenkapitän benannter Park, lag in Trümmern. Noch bevor die Stadt in der Lage war, den Wiederaufbau in Angriff zu nehmen, entstand auf den Ruinen auf Initiative von Geschäftsleuten das Europa-Kino, ein vorzeigbarer Bau mit Kinosaal und großzügigem Café.

Doch der im Krieg zerstörte Platz vor dem neoklassizistischen Neubau blieb lange eine Grünfläche. Aus dem Europa-Kino wurde das Cineplex, aus der Strasser-Anlage wurden schmucklose Parkplätze.

Als vor 20 Jahren eine Umgestaltung diskutiert wurde, zeigte sich Gehard, inzwischen als Investor und Bauherr tätig, unzufrieden mit den Vorschlägen und legte kurzerhand ein eigenes Konzept vor, blieb hartnäckig und überzeugte schließlich die lokale Politik von seinen Plänen.

Belebung Bruchsals

„Es ging mir immer darum, dass Bruchsal belebt wird“, sagt er heute. „Daraus ist ein regelrechtes Projekt entstanden“ – angefangen beim Namen: Weil inzwischen die antisemitische Einstellung Peter Strassers bekannt geworden war, sollte ein neuer Namensgeber her. Willy Brandt? Oder doch eher Konrad Adenauer?

„Damals wollte sich jede politische Richtung verwirklichen“, sagt er heute und lacht. „Europaplatz“ lautete der Kompromiss, der Idee der Namensgebung folgend gestalteten Künstler aus den fünf Bruchsaler Partnerstädten und Bruchsal selbst je eine steinerne Skulptur, die seitdem den Platz schmücken. 2010 wurde der Europaplatz mit angrenzender Bar und Bistro-Würfel offiziell eröffnet.

Ich wollte der Stadt etwas zurückgeben. Andreas Gehard, Investor

An diesem Punkt hätte sich Bauherr Andreas Gehard ausklinken können. „Aber das bin ich nicht“, widerspricht er. „Ich wollte der Stadt etwas zurückgeben. Doch allein ein Platz zieht noch keine Menschen an.“

Was aber dann? „Inzwischen kümmert sich meine ganze Familie um den Europaplatz“, sagt Gehard und erklärt: Ohne seine Frau Gina wäre der Platz wohl nie zum Treffpunkt geworden – sie organisiert die regelmäßigen Veranstaltungen. Die folgen – egal ob Konzertabend oder Herbstmarkt – stets ein bisschen der Devise der beiden Begründer des Europaplatzes: „Alles ist selbstgemacht“, sagt Gehard.