Exhibitionist belästigt Frau an S-Bahn-Haltestelle in Bruchsal-Untergrombach

Ein Mann hat eine 18-jährige an der S-Bahn-Haltestelle in Bruchsal-Untergrombach sexuell belästigt, in dem er sich vor ihr entblößt hat.

Ein Exhibitionist belästigte an der S-Bahnhaltestelle in Untergrombach am Samstagmorgen eine 18-jährige Frau. Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, waren die beiden zuvor zusammen gegen 9.45 Uhr mit der S-Bahn gefahren. Als die beiden nach dem Ausstieg an der Haltestelle warteten, öffnete der Mann auf einmal seine Hose und begann an seinem Genital herumzuspielen, während er die Frau ansah.

Die Frau beschreibt den Mann als etwa 1,80 Meter groß, gekleidet in eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine ärmellose schwarze Daunenweste. Er trug eine weiße FFP2-Maske.

Hinweise auf den Täter können zeugen unter (07 21) 6 66 55 55 bei der Polizei abgeben.