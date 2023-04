Ein etwa 16-jähriger Exhibitionist hat am Mittwochnachmittag eine Frau in der S-Bahn zwischen Karlsruhe und Bruchsal belästigt und geschlagen. Anschließend flüchtete er am Bahnhof in Bruchsal.

Ein Exhibitionist hat am Mittwochnachmittag eine 58-jährige Frau in einer S-Bahn zwischen Karlsruhe und Bruchsal belästigt.

Die Polizei teilte mit, dass die 58-Jährige gegen 15.40 Uhr mit der S-Bahn-Linie 3 vom Karlsruher Hauptbahnhof in Richtung Mannheim fuhr. Während der Fahrt fiel der Frau ein junger Mann auf, der in einem Vierer-Sitz saß und an seinem Geschlechtsteil herumspielte.

Kurz vor der Haltestelle Bruchsal Bahnhof stand der Unbekannte auf und stellte sich vor die Geschädigte. Er ließ seine Hose herunter, entblößte sich und sprach die 58-Jährige an. Als die Frau den Täter auf sein Handeln ansprach, schlug dieser ihr mit der Faust gegen die Schulter, verließ die Bahn und flüchtete in die Unterführung des Bahnhofs.

Die Frau beschrieb den Täter als etwa 16 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte nach vorne gekämmte Haare und dunkle Augen und war mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack und eine Bauchtasche dabei.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.