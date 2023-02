Exhibitionist beobachtet Frau aus Gebüsch in Bruchsal-Untergrombach

Ein Mann hat eine Frau am Mittwochmorgen in der Nähe eines Spielplatzes in Bruchsal-Untergrombach aus einem Busch heraus belästigt. Die Polizei versucht nun ihn zu fassen.

Ein Exhibitionist belästigte am Mittwochmorgen eine Frau nahe eines Spielplatzes in Bruchsal-Untergrombach. Die Polizei teilte mit, dass die 31-Jährige gegen 8:10 Uhr einen Spielplatz in der Wittumstraße passierte, als ihr ein Mann auffiel, der sich in einem Gebüsch versteckte und masturbierte während er sie ansah. Als die 31-Jährige eine weitere Frau auf den Vorfall aufmerksam machte, flüchtete der Täter entlang der Schienen in Richtung Bahnhof Untergrombach.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Mann nicht finden. Die Geschädigte beschrieb den Mann als etwa 1,60 – 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und südländischem Aussehen. Er trug eine dunkle Hose und eine braune Winterjacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem trug er eine FFP2-Maske.

Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach der Zeugin, die die 31-Jährige auf das Geschehen aufmerksam machte.