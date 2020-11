Um einen Trend abzuleiten, müsste man in den Sozialen Medien beobachten, welches Gemüse in Blogs angepriesen oder in Smoothies von Influencern zubereitet wird. Ich selbst habe in diesem Jahr noch keinen Trend feststellen können. Es ist vielleicht etwas früh, um einen auszumachen, weil man noch viel Sommergemüse aus der regionalen Produktion bekommt. Ein Trend ist deshalb eher im Dezember oder im Januar ablesbar.