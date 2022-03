Innerhalb weniger Tage waren die Karten für die Party am Samstagabend in der Rockfabrik Bruchsal ausverkauft. Also schafften die Veranstalter neue herbei. Rund 820 Besucher kamen zur Premiere nach der Corona-Pause.

Die DJs Paul Keen und Timo Scherraus sorgten zur Wiedereröffnung der Diskotheken am vergangenen Samstag für meterlange Schlangen vor dem Musicclub Fabrik in Bruchsal. Das erste Event nach der langen Corona-Pause war komplett ausgebucht.

Nicht nur die Veranstaltung am Freitagabend, sondern auch die Stufenparty der Handelslehranstalt (HLA) Bruchsal einen Tag später war ein voller Erfolg.

„Insgesamt haben wir 500 Karten für den Vorverkauf erhalten. Diese waren bereits nach drei Tagen weg. Es mussten also neue her. Am Ende waren am Samstagabend insgesamt circa 820 Leute vor Ort“, sagt Lorraine Mair aus dem Organisationsteam der HLA-Stufenparty.

Tagelang habe sie mit ihren Freunden die Nachrichten verfolgt, um sicherzugehen, dass die Party auch wirklich stattfinden könne. Umso schöner sei die Party pünktlich zur allgemeinen Wiedereröffnung der Diskotheken dann gewesen.

Feiern zu gehen ist für viele noch ein ungewohntes Gefühl

„Vom Kartenverkauf bis hin zur Dekoration und der Feier lief alles einwandfrei“, berichtet die Odenheimerin. Für Jonas aus Kronau war es zunächst ein ungewohntes Gefühl, nach langer Pause wieder feiern zu gehen.

Doch das legte sich schnell. „Wir haben den Abend ausgenutzt, da uns bewusst geworden ist, wie sehr uns das Zusammenkommen mit Freunden gefehlt hat“, berichtet er. Eines habe er ganz besonders vermisst: „Einfach die ganzen Sorgen hinter sich zu lassen und uneingeschränkt den Moment zu genießen.“

Ich habe gemerkt, wie alle darauf gewartet haben, es mal wieder richtig krachen zu lassen. Timo Scherraus, DJ

Ein halbes Jahr konnten die DJs nicht auflegen. „Das fühlte sich wie eine Ewigkeit an“, sagt Paul Keen. Deshalb freute er sich ganz besonders auf sein erstes Event nach der langen Pause. „Ich habe jede Minute meines Auftritts genossen. Es war eine unglaubliche Energie zu spüren.“

Er berichtet, dass er selten solch ein Publikum erlebt habe, das seine Begeisterung so deutlich gezeigt habe. „Für mich ist der Abend kaum in Worte zu fassen. Je länger das Warten war, desto größer war die Freude, als es wieder losging“, sagt der 20-Jährige.

Internationaler DJ reist aus Amsterdam an

DJ Timo Scherraus ist für den Abend extra aus Amsterdam angereist. Als internationaler DJ war es für ihn eine Premiere, nach fast zwei Jahren wieder für deutsches Publikum aufzulegen.

„Ich habe gemerkt, wie alle darauf gewartet haben, es mal wieder richtig krachen zu lassen“, sagt der Ulmer. Es sei großartig gewesen, wie die „Crowd“ bedingungslos und sorgenfrei gefeiert habe. Das habe er besonders vermisst. Am nächsten Tag ging es für Scherraus wieder zurück nach Ulm.

Nach einem erfolgreichen Act haben beide DJs viel Zuspruch und positives Feedback erhalten. Die nächsten Auftritte sind bereits geplant. „Jetzt geht es wieder richtig los. Ab April lege ich im Kinki Palace Eventcenter in Sinsheim auf – die Termine stehen“, sagt Paul Keen.

Die Stimmung in der Fabrik am Eröffnungswochenende war gigantisch, sagt er. Auf der Tanzfläche durften die Besucher ohne Maske tanzen.

Weitere Veranstaltungen in der Fabrik in Bruchsal sind geplant

Michael Scherk ist Gesellschafter der Fabrik in Bruchsal. Zusammen mit einem Freund hat er sie 2018 übernommen. Er berichtet von insgesamt 1.000 Menschen, die an den zwei Abenden in der Fabrik ein und aus gingen.

Am Samstag wurde bis halb vier morgens gefeiert. „Ich habe Gänsehaut bekommen, als ich die Leute endlich wieder feiern und tanzen sehen habe“, berichtet er.

Weitere Veranstaltungen seien geplant. Am 18. März stehe das erste Konzert an. Und er hoffe, dass sich der Clubbetrieb durch die Corona-Lockerungen ab dem 20. März von weiteren Einengungen befreien könne.