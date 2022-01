LKW-Fahrer gesucht

Fachkräftemangel in der Logistikbranche: Speditionen in Bruchsal fehlt der Nachwuchs

Der Fachkräftemangel schlägt in der Logistikbranche zu, auch in Bruchsal. Die Gründe liegen auf der Hand: Mehr Verkehr, mehr Stress und wenig Geld. Und auch die Bundeswehr hat was mit dem Abwärtstrend zu tun.