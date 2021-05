Fahrradfahrer erfasst 4-Jährigen in Bruchsal und flüchtet

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat in Bruchsal ein 4-Jähriges Kind bei einem Unfall leicht verletzt und ist einfach weiter gefahren. Nun sucht die Polizei Zeugen, um den geflüchteten Mann zu finden.

Ein 4-Jähriger Junge ist am Donnerstagmorgen von einem Mann in der Prinz-Wilhelm-Straße in Bruchsal angefahren worden. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher auf seinem Fahrrad, dies teilte die Karlsruher Polizei mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Fahrradfahrer gegen 8.30 Uhr auf dem Radweg von Untergrombach kommend in Fahrtrichtung zum Bahnhof Bruchsal unterwegs. Auf Höhe des Saalbachcenters kollidierte er dann mit dem Jungen. Das Kind befand sich mit seiner Mutter ebenfalls auf dem Weg in Richtung Bahnhof. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten zu Boden. Allerdings stieg der Unbekannte wenig später wieder auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Ein Zeugin beschrieb den Fahrer als zirka 35 bis 40 Jahre alten Mann mit gepflegtem Aussehen und deutschem Erscheinungsbild. Außerdem war er ungefähr 180 Zentimeter groß, schlank und hatte dunkle, mittellange Haare. Eine Brille oder einen Bart habe der Gesuchte nicht getragen. Er war in eine schwarze Oberbekleidung und schwarze Hose gekleidet. Bei dem Fahrrad handelte es sich laut Aussage der Zeugin um ein dunkles, vermutlich mattschwarzes Herrenrad.

Das 4-jährige Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Zeugen gesucht Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (0 72 51) 72 60 beim Polizeirevier Bruchsal zu melden.