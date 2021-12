Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Bruchsal

Nachdem ein unbekannter Radfahrer einen 83-Jährigen zu Fall brachte, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war, ist der mutmaßliche Unfallverursacher in Richtung Bruchsaler Innenstadt geflüchtet.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern ist es am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße in Bruchsal gekommen. Der bislang unbekannte Radfahrer streifte auf Höhe einer Eisdiele beim Vorbeifahren einen 83-Jährigen und brachte diesen mit seinem Fahrrad zu Fall, wie die Polizei mitteilte.

Ohne anzuhalten und sich nach dem Wohlergehen des älteren Fahrers zu kümmern, flüchtete der Unbekannte in Richtung Innenstadt. Der 83-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.