Zum Beispiel die Betreuung vor und nach der Schule. Wir haben mit einer Handvoll Mitarbeiterinnen in der Kernzeitbetreuung begonnen, inzwischen sind es über 70. 50 Prozent unserer Kinder nutzen heute ein Betreuungsangebot an ihrer Schule, egal ob im Halbtages- oder Ganztagsbetrieb. Unser Konzept deckt jetzt schon nahezu das ab, was in vier Jahren der Rechtsanspruch sein wird für die Ganztagsbetreuung. Ab 2026 sind das acht Zeitstunden Betreuung an fünf Tagen in der Woche, auch in den Ferien – das haben wir schon an den Ganztagsgrundschulen.