Noch in der Halbzeitpause des Spiels England gegen Deutschland war in Bretten und Bruchsal die Hoffnung auf einen deutschen Erfolg vorhanden. „Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen“, hieß es. Doch dann kam das Gegentor und die vergebene Chance von Thomas Müller.

Magnus Metzger ist kein Fan, der gern schimpft. „Positiv denken, positiv bleiben“, das sagte der 20-Jährige immer wieder mal beim Public Viewing in Bruchsal-Heidelsheim. Sogar zwei Minuten vor Schluss. Aber am Ende sieht der Handballer leider bestätigt, was er schon vor dem Spiel gegen England gesagt hatte: „Uns fehlt ein Mittelstürmer.“

Statt Wut oder tiefer Enttäuschung regiert bei Magnus Metzger, seinen Freunden wie anderen Besuchern auf der Terrasse im Clubhaus des FC 07 Heidelsheim die nüchterne Fehler-Analyse: Keine Stürmer, zu wenige Kombinationen, zu späte Auswechslungen.

Das sind für die Fans die wichtigsten Gründe für das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft. Dabei hatten doch alle schon die Arme hochgerissen, als Thomas Müller auf dem Soloweg zum möglichen Ausgleich war.