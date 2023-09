Faszination Agatha Christie in Bruchsal: „Jeder Mord wird anders verpackt“

Mit dem Krimi „Und dann gab’s keines mehr“ von Agatha Christie startet „Die Koralle“ in die neue Spielzeit. Regisseur Günther Hußlik verrät, warum er von der britischen Schriftstellerin begeistert ist.

Mich faszinieren ihre Sprache und die Vielfältigkeit in ihren Krimis. Jeder Mord wird anders verpackt. Sie ist eine Meisterin des „Who done it“, stellt das Rätsel, wer die Tat begangen hat, in den Mittelpunkt und baut eine komplexe Geschichte darum – mit überraschendem Ende. Und weil ihre Krimis meist in abgeschlossenen Räumen spielen, wirken sie besonders beklemmend und spannend. Unser Krimi spielt auf einer Insel in England.

Hußlik

Genau. In manchen Szenen steht jemand eine ganze Weile auf der Bühne, ohne etwas zu sagen. Auch dann muss er seine Figur mit Leben füllen und natürlich wirken. Vertrauen zwischen Regisseur und Schauspielern ist da ganz wichtig. Ich habe zwar von Anfang an meine Bilder im Kopf, wie die Szenen aussehen sollen. Doch im besten Fall bringt auch der Schauspieler sein Rollenverständnis in die Proben ein und weiß, wie er seine Rolle anlegen will. Decken sich beide Vorstellungen – okay. Wenn nicht, gehen wir in einen konstruktiven Diskurs, tauschen uns aus, machen Kompromisse. Wichtig ist, dass alle authentisch wirken. Außerdem beobachten sich die Akteure gegenseitig und können so voneinander lernen. Das bietet jedem die Chance, zu reifen und über sich hinauszuwachsen.