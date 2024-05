FC Untergrombach: Torjäger Andrei Moldovan krönt Aufstiegsfeierlichkeiten

Andrei Moldovan ist ein absoluter Glücksgriff für den FC Untergrombach. Der 38-jährige Stürmer drückte der Spielzeit im Bruchsaler Stadtteil seinen Stempel auf und hat großen Anteil an der Rückkehr in die Kreisliga.

Die letzten beiden Partien kann der FC Untergrombach befreit aufspielen. Denn der Aufstieg ist bereits in trockenen Tüchern, einer der beiden ersten Tabellenplätze nicht mehr zu nehmen. Nach 30 Jahren kehrt die Mannschaft aus Bruchsals größtem Stadtteil zurück in die Fußball-Kreisliga.

Der Erfolg ist dabei eng mit einem Namen verknüpft: Andrei Moldovan. Der 38-jährige Stürmer drückte der aktuellen Spielzeit in der A-Klasse seinen Stempel auf, traf in 22 Einsätzen 35 Mal ins gegnerische Tor. Damit benötigt er durchschnittlich nur knapp über 55 Minuten für einen Treffer.

Andrei Moldovan krönt sich mit fünf Toren zum Aufstiegskönig

Am vergangenen Spieltag krönte sich „Papa“ Moldovan, wie er in der Mannschaft genannt wird, zum endgültigen Aufstiegskönig. Beim 6:0-Erfolg des Tabellenführers über den TSV Rinklingen trug sich der Stürmer gleich fünffach in die Torschützenliste ein.

Andrei ist auf und neben dem Platz eine absolute Bereicherung für diesen Verein. FCU-Trainer Marco Junker

über seinen Torjäger

„Andrei ist auf und neben dem Platz eine absolute Bereicherung für diesen Verein. Er lebt praktisch rund um die Uhr für Fußball und ist extrem ehrgeizig. Zudem ist die Erfahrung, die er in die Mannschaft einbringt, ein ganz wichtiger Faktor, gerade auch für die jungen Spieler, für die er immer Tipps und Ratschläge parat hat“, lobt Trainer Marco Junker seinen Offensivakteur.

Der Coach des Tabellenführers in der Kreisklasse A Bruchsal ergänzt: „Natürlich hat Andrei einen großen Anteil am Aufstieg. Dennoch gehört immer eine funktionierende Mannschaft dazu und mit ‚Papa Moldo‘ haben wir dann einen Knipser vorne drin, der nur wenige Chancen für seine Tore braucht.“

FC Untergrombach stellt treffsicherte Offensive der A-Klasse

Erst seit dieser Saison spielt der gebürtige Rumäne in Untergrombach, harmonierte aber direkt von Beginn an bestens mit Sturmkollege Patrick Ploch. Zusammen erzielten sie 55 Tore und haben damit großen Anteil, dass der FC Untergrombach die gefährlichste Offensive der Liga stellt und seit Ende Oktober ungeschlagen ist.

„Andrei war der Erste, der von Aufstieg gesprochen hat. Er war immer überzeugt davon, dass wir das schaffen werden“, meint Junker. Und damit zog er die Mannschaft mit, die sich auch von der schweren Knieverletzung von Sturmkollege Ploch im Heimspiel gegen den FC Weiher (3:0) nicht mehr aus der Spur werfen ließ.

Andrei Moldovan wird zum Feierbiest

Doch Andrei Moldovan, der nur 300 Meter vom Sportplatz entfernt lebt, ist nicht nur auf dem Rasen ein wichtiger Faktor beim FC Untergrombach, wie sein Trainer durchblicken ließ: „Im Clubhaus nach dem Sieg in Rinklingen kam dann das Feierbiest in ihm heraus und es zeigte sich auch hier wieder, dass er ein absolut geiler Typ ist.“

Kommende Saison kann der „Papa“ seine Qualitäten nun eine Spielklasse höher unter Beweis stellen und gemeinsam mit dem FCU die Bruchsaler Kreisliga aufmischen. Doch davor gibt es noch drei Spiele – und für Moldovan die Chance, sein Team durch Tore auch noch zum Meistertitel zu führen.