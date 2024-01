Volles Haus bei der Bruchsaler Feuerwehr, die am Dreikönigstag ihren Neujahrsempfang am Alten Güterbahnhof gibt. Überall freudiges Händeschütteln bei den überwiegend untereinander gut bekannten Gästen des Vormittags.

Die erste offizielle Veranstaltung des Jahres in Bruchsal. Nicht nur für Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (Grüne). Vielleicht werde 2024 ein normales Jahr, sagt sie in ihrem Grußwort. Noch ist die Pandemie nicht vergessen, als alles anders war als „normal“.

Zum Empfang heißt Andreas Kroll, dritter Stellvertreter von Kommandant Bernd Molitor, der krankheitshalber das Bett hüten muss, die Gäste willkommen. Er blickt auf 2023 zurück, in dem es stark um grundsätzliche und konzeptionelle Arbeit gegangen sei.

Feuerwehr Bruchsal hatte 2023 insgesamt 866 Einsätze

Er erinnerte an verschiedene Veranstaltungen, darunter die Großübung bei der Firma SEW-Eurodrive und das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehr. 2023 habe gezeigt, dass Sicherheit kein abstrakter Begriff sei und dass ein breites strategisches Krisenmanagement für das „ganz persönliche Bedürfnis nach Sicherheit“ unverzichtbar sei.

Kroll berichtet von 866 Einsätzen, nur wenige mehr als im Jahr zuvor. 45 Menschen seien bei den Einsätzen gerettet worden, bei acht Personen sei das nicht gelungen. „Belastend“ sei die Menge von 116 Fehlalarmen. Wald und Vegetationsbrände habe es deutlich weniger als 2022 gegeben.

Für die Helferinnen und Helfer der Feuerwehr sei es normal, immer in „Hab Acht“ zu stehen, permanent in „Stand-by“. Weil sie nie wüssten, wann sie loslegen müssten, sagt die OB und merkt an, dass viele, gerade gefährliche Situationen von Menschen gemacht würden, mit denen sich die Retter konfrontiert sähen.

Bruchsaler Gemeinderat will im Februar neuen Feuerwehrbedarfsplan beschließen

Um alle Gefahren abzuwenden und Menschen retten zu können, sei eine gute Ausrüstung auf aktuellem Stand unerlässlich. Der Bruchsaler Gemeinderat habe sich in seinen Beratungen intensiv mit dem Bedarf der Feuerwehr beschäftigt. Im Februar will das Gremium den neuen Feuerwehrbedarfsplan beschließen.

„Gemeinderat und Verwaltung stehen voll hinter ihrer Feuerwehr“, betont Petzold-Schick. „Von oben sind wir gut aufgestellt.“ Und: „Unsere Feuerwehr ist im Landkreis vorbildlich.“

Keine Tätigkeit ist so gefährlich wie die bei der Feuerwehr. Das verdient den besonderen Respekt aller Menschen. Ulli Hockenberger

CDU-Landtagsabgeordneter

Man müsse auch dafür sorgen, dass von unten immer genügend Nachwuchs da sei, der sich in die wichtige ehrenamtliche Arbeit einfüge. Sie weist auf die schwieriger werdenden Aufgaben hin, zum Beispiel im Umgang mit brennenden E-Autos. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer seien bestens ausgebildet.

Die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und unter den Hilfsorganisationen, die Andreas Kroll hervorhebt, loben auch Vertreter von Polizei und THW sowie eine Vertreterin des DRK.

Landtagsabgeordneter Ulli Hockenberger (CDU) äußert sich dankbar „für jeden und jede, der oder die sich ehrenamtlich engagiert“. Und, fügt er hinzu: „Keine Tätigkeit ist so gefährlich wie die bei der Feuerwehr. Das verdient den besonderen Respekt aller Menschen.“