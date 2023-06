Festnahme nach Zigarettenautomatenaufbruch in Bruchsal

Drei Männer haben in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Polizei erwischte die Täter noch vor Ort.

Drei Männer sind nach einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Nacht von Sonntag auf Montag vorläufig festgenommen worden. Sie befinden sich mittlerweile in Justizvollzugsanstalten.

Nach Angaben der Polizei haben die Täter den Zigarettenautomaten in Bruchsal-Helmsheim am Montag gegen 2 Uhr aufgebrochen. Zeugen wurden darauf aufmerksam und verständigten die Polizei.

Kurz darauf trafen die Beamten am Tatort ein und hielten drei Männer an, die sich mit einem Fahrzeug von dem Tatort entfernen wollten. In dem Fahrzeug stellten die Beamten eine große Anzahl von Zigarettenpackungen sowie einen als Aufbruchswerkzeug verwendeten Winkelschleifer sicher.

An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei ermittelt nun, ob die Männer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren noch für weitere Taten verantwortlich sind.