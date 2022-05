Die erste heiße Phase am Schloss Bruchsal steht bevor. Zum 300-jährigen Bestehen beginnt am Montag die Festwoche. Mit einem neuen Führungsprogramm. Und ein wichtiger Parkplatz wird anders genutzt.

Einen Tipp hat Christina Ebel schon parat. Die Chefin der Schlossverwaltung Bruchsal empfiehlt den vertieften Neugierigen: „Erstmals gibt es eine Führung durch alle drei Museen des Schlosses, also zu Prunkräumen, Musikautomaten und dem Städtische Museum, in anderthalb Stunden.“

Das besondere Angebot ist Teil der am Montag, 23. Mai, beginnenden Festwoche „300 Jahre Schloss Bruchsal“. Und gleich am Montag um 13 Uhr beginnt dieser spezielle Rundgang.

Wirklich am Montag, dem üblichen Ruhetag? Ja ausnahmsweise, der Pausentag in den Museen wird am Dienstag, 24. Mai, eingelegt. Dann kommt es zum Festakt fürs Jubiläum. Für geladene Gäste mit Hauptredner Danyal Bayaz, Finanzminister von Baden-Württemberg (Grüne), und Grußworten vom Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) und von Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos).

Die Festwoche läuft Ende Mai, weil am 27. Mai 1722 der Grundstein fürs Barockschloss gelegt wurde. Durch den Bauherrn, Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn.

Stündliche Führungen am Montag und ab Mittwoch

Das Jubiläum sorgt bis zum 29. Mai für frischen Programmwind: Da wären fünf stündliche thematische Führungen durch Schloss oder Garten bis Freitag gegen den üblichen Eintrittspreis, aber mit kulturellem Bonbon, einen Schlossmarkt von Donnerstag bis Sonntag sowie freien Eintritt durch die wiederaufgebaute Residenz am Wochenende 28. und 29. Mai.

Die Festivitäten haben Auswirkungen auf den Alltag in Bruchsal: So ist der wichtige Gymnasium-Parkplatz an der Hofkirche ab Montag nicht mehr nutzbar. Und in der ganzen Woche rechnet Christina Ebel mit 12 bis 15.000 Besuchern rund ums Schloss.

Was entsprechenden Verkehr in die Stadt bringen kann. Gäste, die mit dem Auto anreisen, sollten die Parkhäuser nutzen, empfiehlt Ebel. Nutzer der Stadtbahn steigen am Schlossgarten oder am Bahnhof aus. Der Bus 125 aus Waghäusel, Hambrücken und Forst hält direkt am Schloss.

Schlossherrin Ebel und ihr Team haben sich auf einen Ansturm vorbereitet, gerade wenn das Wetter gut werden sollte. Deshalb wird den besonders historisch interessierten Besuchern empfohlen, sich für die Sonderführungen schon vorab anzumelden. Per Telefon an der Schlosskasse oder per E-Mail.

Und mit der Tages-Eintrittskarte am Montag sowie von Mittwoch bis Freitag dürfen mehrere Führungen zwischen 11 und 16 Uhr mitgemacht werden. Die Teilnehmerzahl ist jedoch jeweils begrenzt. „Eine Maskenpflicht besteht nicht mehr, das Tragen des Mundschutzes wird jedoch empfohlen“, berichtet Ebel von der jüngsten Landesverordnung in Sachen Corona.

28 Kunsthandwerker und 11 Caterer

Das Team der Schlossverwalterin wird jetzt beim verkaufsoffenen Sonntag auf Bruchsals Marktplatz kräftig für das eigene Fest werben. Nicht auf den Putz, sondern auf den Lukas wird am eigenen Stand gehauen. Schließlich soll der mit viel Herzblut zusammengestellte Schlossmarkt ab Donnerstag sein Publikum trotz Konkurrenz im Mai finden.

28 Stände von Kunsthandwerkern haben Ebel und ihre Kollegin Laura Baumann selbst akribisch zusammengestellt. „Dazu kommen noch elf Caterer auf dem Gymnasium-Parkplatz, und das Schlosscafé hat ja auch wieder offen.“ Der Schlosspark ist als Gelände von Aktionen für Kinder und Familien ab Donnerstag ins Programm mit einbezogen.

Nun aber freut sich Ebel erstmal auf die stündlichen Sonderführungen am Montag und ab Mittwoch. Welche das sind und wann sie wiederholt werden, lässt sich in einer BNN-Beilage nachlesen, die an diesem Donnerstag erscheint.