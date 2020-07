120.000 Euro Sachschaden

Feuer in Philippsburg: Brand von Unterstand und Holzschuppen

Aufgrund bislang nicht geklärter Ursache geriet am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, ein landwirtschaftlicher Unterstand beim "Unterhof" am Altrhein in Philippsburg (ehemaliger Gutshof der Stadt Philippsburg) in Brand, der daraufhin komplett abbrannte. In diesem waren zwei landwirtschaftliche Anhänger beziehungsweise Heuballen gelagert.