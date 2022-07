B39 gesperrt

Feuer in Recycling-Firma in Hockenheim: Rauch zieht bis in den Landkreis Karlsruhe

In einer Recyclingfirma in Hockenheim ist ein Feuer ausgebrochen. Riesige schwarze Rauchwolken zogen über die angrenzende B39. Der Rauch zieht bis in den Landkreis Karlsruhe.