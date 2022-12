Feuerwehr beseitigt umgestürzten Baum zwischen Bruchsal und Büchenau

In den noch dunklen Morgenstunden lag ein umgestürzter Baum auf der Strecke zwischen Bruchsal und Büchenau. Die Feuerwehr beseitigte das Hindernis.

Ein Verkehrshindernis für Rad- und Autofahrer hat die Feuerwehr Bruchsal am Donnerstagmorgen beseitigt. Noch zur relativ dunklen Zeit gegen 8 Uhr beeinträchtigte ein umgestürzter Baum den Verkehr auf der Straße von Bruchsal nach Büchenau, der Landesstraße 558. Das berichtete der Sprecher der Feuerwehr Bruchsal.

Der Stamm des kleinen Baumes lag über dem Radweg, die Krone ragte in die Fahrbahn hinein. Die Feuerwehr griff zur Säge und machte die Wege, zumindest an dieser Stelle, wieder gefahrlos passierbar. Die Polizei war ebenfalls an der Gefahrenstelle und konnte die Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam machen.