Nach ersten Angaben der Polizei war der Alarm gegen kurz nach 4 Uhr ausgelöst worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich in einem Technikraum im Keller des Bades starker Rauch gebildet, der durch das gesamte Gebäude zog.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt an einem Kompressor als Ursache aus. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Mitarbeiter der Stadtwerke seien vor Ort, um das Ausmaß des Schadens festzustellen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehr Bruchsal war mit 65 Einsatzkräften vor Ort.

Im Heidelsheimer Schwimmbad liefen 160.000 Liter Wasser aus

Vor nicht einmal zwei Wochen hatte es bereits in einem anderen Schwimmbad in Bruchsal-Heidelsheim einen Zwischenfall gegeben. In der Nacht zum 6. November musste die Feuerwehr zum dortigen Hallenbad ausrücken, weil rund 160.000 Liter Wasser aus dem Becken in den Keller gelaufen waren. Das Becken war nicht zum ersten Mal undicht.